Патриарх Кирилл рассказал, о чем Бог спросит на Страшном суде Патриарх Кирилл: на Страшном суде Бог спросит человека, помог ли он нуждающимся

Москва21 июл Вести.На Страшном суде Бог не будет спрашивать человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли этот человек нуждающимся, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после освящения храма святителя Николы Тульского в Казани.

Когда закончится наша жизнь, и предстанем пред Богом на Страшном суде … Он спросит от нас: "Ты голодному помог? Ты несчастного поддержал? Ты разделил свою жизнь, свои какие-то ресурсы, с теми, кто в этом нуждается?" сказал патриарх Кирилл

По его словам, отрицательный ответ на подобный вопрос закроет перед человеком врата рая. Как отметил патриарх, проход в эти врата прямо связан с тем, насколько человек способен совершать добрые дела, вне зависимости от того, на кого эти дела распространяются: "на православных, на мусульман или даже на людей неверующих".