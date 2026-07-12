Лаборатория любви: епископ Силуан объяснил, с чего начнется созидание страны Епископ Силуан: для созидания страны люди должны почувствовать себя одной семьей

Москва12 июл Вести.Задача развивать свою страну носит общенациональный характер, решить ее можно только при условии, что граждане почувствуют себя одной семьей. Такое мнение озвучил в интервью ИС "Вести" заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан.

Он обратил внимание, что сегодня приходится обращаться к людям с призывами о важности семьи, что казалось предкам совершенно естественным и очевидным. По его словам, это говорит о катастрофических изменениях в сознании общества.

Семья — это лаборатория, где человек любит, учится любить. Сначала он учится любить тех, кого любить естественнее всего — своих близких, родных. Если он научится их любить, то эта любовь может распространиться и за пределы семьи, на народ, который тоже для нас родной. Слова "народ", "родина", "родственники" — все это однокоренные слова. А чтобы нам страну созидать, возрождать, вести ее к лучшему, здесь в одиночку не справиться. Это общенациональная задача, но ее решить можно только тогда, когда люди, живущие на этой земле, почувствуют себя одной семьей убежден священнослужитель

Россияне рассказали, что для них самое важное в семейной жизни. Опрос провели в честь Дня семьи, любви и верности.