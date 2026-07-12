Москва12 июлВести.Задача развивать свою страну носит общенациональный характер, решить ее можно только при условии, что граждане почувствуют себя одной семьей. Такое мнение озвучил в интервью ИС "Вести" заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан.
Он обратил внимание, что сегодня приходится обращаться к людям с призывами о важности семьи, что казалось предкам совершенно естественным и очевидным. По его словам, это говорит о катастрофических изменениях в сознании общества.
Семья — это лаборатория, где человек любит, учится любить. Сначала он учится любить тех, кого любить естественнее всего — своих близких, родных. Если он научится их любить, то эта любовь может распространиться и за пределы семьи, на народ, который тоже для нас родной. Слова "народ", "родина", "родственники" — все это однокоренные слова. А чтобы нам страну созидать, возрождать, вести ее к лучшему, здесь в одиночку не справиться. Это общенациональная задача, но ее решить можно только тогда, когда люди, живущие на этой земле, почувствуют себя одной семьейубежден священнослужитель
Россияне рассказали, что для них самое важное в семейной жизни. Опрос провели в честь Дня семьи, любви и верности.