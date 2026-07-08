Россияне рассказали, что для них самое важное в семейной жизни KP.RU: 67% опрошенных россиян назвали главным в семье доверие и понимание

Москва8 июл Вести.Для большинства россиян самым важным в семейной жизни является доверие и понимание. Это следует из данных опроса, который KP.RU провел в честь Дня семьи, любви и верности.

Этот праздник отмечается в России 8 июля.

67% опрошенных сообщили, что самое главное для них – доверие и понимание. Без этого семья просто невозможна, уверены респонденты, если нет поддержки и понимания, пара просто не уживется вместе говорится в материале

Еще 45% респондентов отметили важность уважения в семейной жизни. По их словам, крепкой семья будет только в том случае, если все ее члены ценят и уважают друг друга.

Любовь считают самым важным аспектом счастливой семейной жизни 44% опрошенных россиян. Еще 36% участников опроса считают ключевым моментом – наличие детей, а 29% назвали финансовое благополучие фундаментом крепкой семьи.

Кроме того, 15% опрашиваемых россиян высказались за равноправие. По их убеждению, каждый член семьи должен проявлять заботу и делать что-то полезное для остальных. Также каждый член семьи имеет права участвовать в решении важных проблем и вопросов.

При этом многие участники опроса выбрали не один, а несколько вариантов ответа. По их словам, для создания счастливой и крепкой семьи одного пункта недостаточно.

В честь Дня семьи, любви и верности 9 июля в 17:00 на телеканале "Россия 1" состоится премьера фильма "Семья семей", посвященного уникальному семейному опыту многонациональной России. При этом уже с 8 июля документальный фильм будет доступен на медиаплатформе "Смотрим".