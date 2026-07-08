День семьи, любви и верности в 2026 году: история и традиции праздника

День семьи, любви и верности в России иногда называют заменой Дня святого Валентина, но его корни уходят в глубокую историю, напоминающую о силе любви и взаимоуважения. Рассказываем в материале, когда отмечается этот день, кто такие Петр и Феврония и причем здесь ромашки.

Когда день семьи любви и верности

День семьи, любви и верности отмечается 8 июля. Выбор даты не случаен — это связано с памятью о святых Петре и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака в православной традиции. Празднование дня Петра и Февронии широко распространилось в 90-е в Муроме, где хранятся мощи святых. С 2008 года праздник получил современное название — День семьи, любви и верности. Ранее он был известен как "Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья". В 2022 году праздник получил официальный статус. Несмотря на недавнее появление в календаре, его историческая основа насчитывает несколько веков.

День семьи, любви и верности: история праздника

История муромских святых известна по памятнику древнерусской литературы "Повести о Петре и Февронии", созданному Ермолаем-Еразмом в XVI веке. Хотя сюжет содержит элементы легенды, историки считают, что в его основе лежат реальные события.

Согласно преданию, князь Петр тяжело заболел проказой до начала правления: тело покрылось струпьями после того, как ядовитая кровь змея окропила его кожу. Помочь князю смогла лишь крестьянка Феврония, дочь пчеловода. По одной версии, условием исцеления была женитьба, по другой — Петр сам пообещал жениться, впечатленный благочестием девушки.

Став князем, Петр столкнулся с недовольством горожан — те не приняли знахарку как княгиню из-за ее простого происхождения. Народ требовал, чтобы Петр нашел себе другую жену, а им — другую княгиню из знати. Петру не хотелось расставаться с женой, он отказался, и супругов изгнали из города. Вскоре началась смута, народ попросил супругов вернуться. Петр и Феврония вернулись и правили справедливо: помогали бедным, поддерживали церковь и улаживали конфликты.

В старости Петр и Феврония приняли монашество и, по преданию, умерли в один день — 8 июля 1228 года. Через три столетия их канонизировали, а Русская православная церковь признала Петpa и Февронию покровителями семьи и брака. День их памяти вошел в церковный календарь.

Почему день семьи любви и верности важен для каждого человека

День семьи, любви и верности напоминает о ценности крепких отношений, поддержки и заботы внутри семьи. Он акцентирует внимание на роль семьи в воспитании детей и формировании стабильной, гармоничной личности. Согласно указу президента РФ праздник учрежден "для сохранения семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи".

Традиции и символы праздника

Семья Фото: Источник: https://www.magnific.com

8 июля принято проводить время с близкими: семьи собираются вместе, супруги обновляют свадебные обеты. Символ праздника — ромашка. Ее дарят в виде букета, одного цветка или венка. Ромашка означает чистоту, верность, надежду на любовь. Традиционно в этот день поощряется помощь другим семьям и поддержка нуждающихся.

Считается, что сны накануне могут быть вещими: одиноким они подсказывают будущего партнера, а супругам — семейные перемены. По приметам жаркая погода в этот день сулит еще 40 дней зноя, а звездное небо вечером — хороший урожай. Не рекомендуется ругаться, сплетничать и обманывать.

Как празднуется день семьи любви и верности

Семья Фото: Источник: https://www.magnific.com

Даты и подробности части праздничных программ 2026 года организаторы публикуют ближе к празднику. На официальном сайте муромского фестиваля программа 2026 года пока уточняется. Центральной площадкой празднования традиционно остается Муром — родина святых Петра и Февронии. Основные мероприятия проходят на набережной Оки: устраиваются народные гуляния, тематические концерты, ярмарки и мастер-классы. В 2026 году день выпадает на среду, поэтому торжества пройдут в ближайшие к дате выходные. Праздник официальный, но не является дополнительным нерабочим днем. Муром остается символическим сердцем праздника, но отмечают его по всей России — от Москвы до Владивостока. В столице День семьи, любви и верности преимущественно празднуется в парках: в прошлые годы москвичи участвовали в гуляниях на ВДНХ, в парке Сокольники, в саду Эрмитаж, а также в тематическом парке развлечений "Остров мечты". Специальные программы, посвященные празднику, организовывали московские музеи.

Во Владимирской области местом паломничества становится Свято-Троицкий монастырь, где покоятся мощи муромских святых. Верующие просят Петра и Февронию о любви, примирении, зачатии ребенка, счастье детей и семейном благополучии.

Дворцы бракосочетания в этот день работают по расширенному графику, проводят торжественные регистрации. У молодоженов дата стала популярной для свадьбы: считается, что заключение брака 8 июля сулит крепкий и долгосрочный союз. Однако венчания в храме в этот день не рекомендованы — дата попадает на Петров пост, который идет с 8 июня по 11 июля.

В этот день супругам, прожившим в браке более 25 лет, вручают медаль "За любовь и верность" с изображениями ромашки и святых.

Что дарят и как поздравляют

Подарки в этот день подчеркивают близость и заботу.

Среди самых распространенных можно назвать:

Ромашки — главный символ праздника. Близким можно подарить один цветок, целый букет или же сплести венок на голову.

"Февроньки" – открытки с ромашками, российская альтернатива валентинкам.

Икона Петра и Февронии Муромских. Для верующих это символ духовной опоры в семье.

Различные парные сувениры для супругов: статуэтки, обереги на двоих.

Подарки своими руками. Подарок необязательно должен быть дорогим — важнее внимание и душевность. Желающие порадовать близких мастерят рамки для семейных фотографий, дарят вязаные вещи, подписывают открытки с ромашками.

В каких странах празднуют

В начале июля праздник отмечается только в России, но любовь и семья — универсальные темы, просто празднуются по-разному. В США есть День семьи (отмечают в первое воскресенье августа), а 14 февраля, День святого Валентина, посвящен влюбленным. Европа обожает День святого Валентина, но официально День семьи не празднует. В Японии 14 марта — романтический "ответ" на Валентинов день. В Китае летом празднуют Циси — День влюбленных. Весь мир объединяется 15 мая — на Международный день семей.

Интересные факты

В некоторых регионах России помимо вручения медали предусмотрены также денежные выплаты за длительный брак. В Москве в 2026 году они составляют:

29 651 ₽ за 50 лет брака;

37 062 ₽ за 55 и 60;

44 473 ₽ за 65 и 70.

Условие — наличие официального брака и гражданства РФ.

В Москве выплата положена супругам, прожившим в браке 50, 55, 60, 65 или 70 лет; оформить ее можно через центры госуслуг "Мои документы". Условия зависят от региона, поэтому суммы и порядок получения в других субъектах РФ нужно проверять отдельно.

Памятник святым Петру и Февронии установлен в Муроме в 2012 году у Свято-Троицкого монастыря. В композиции меч символизирует защиту, покрывало — заботу, а заяц отсылает к житийной легенде, где он впервые появляется рядом с Февронией. По традиции фигурку зайца трут на удачу.

Петр и Феврония — главные герои анимационного фильма "Сказ о Петре и Февронии", рекомендованного для семейного просмотра.