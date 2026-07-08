Москва8 июл Вести.Телеведущая, председатель общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России" Мария Ситтель в документальном фильме "Семья семей" рассказала, что вера и дети научили ее терпению, сообщает ИС "Вести".

У меня пятеро детей. И, если честно, я жалею, что у меня так мало детей… Я никогда бы в жизни не смогла бы справиться с теми перипетиями судьбы, которые у меня были в супружеской жизни, которые у меня были во взаимоотношениях с родителями, с друзьями, с теми, кто предавал. Я бы громко хлопала дверью, наверное, где-то. Я бы собирала чемодан и уходила бы. В общем, мы все очень вспыльчивые эмоционально. Я точно такая же. Но вера и дети научили меня, мне кажется, самому главному – терпению