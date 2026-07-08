Москва8 июл Вести.Участники "Московского долголетия" супруги Бочковы раскрыли в беседе с ИС "Вести" секрет долгой и счастливой семейной жизни.

8 июля в стране отмечают День семьи, любви и верности. Валентина и Виктор Бочковы вместе 51 год. Пара встретилась на свадьбе двоюродной сестры Валентины, куда Виктора пригласили в качестве баяниста. Спустя полгода молодые сыграли свою свадьбу.

Чувства как появились, так никуда не делись. Я не пью, не курю и не гуляю, она - учитель французского языка, окончила МГПИ им. Ленина. У нас все в порядке смеется Виктор

Пара признается, что за супружескую жизнь ссорились не раз.

Все бывает. Быстро миримся. Хорошо то, что он всегда помогает мне во всех делах. И мыть посуду он может, и пылесосит, белье вешает, в магазин ходит. Сейчас мы уже стали вместе ходить в магазин и все делать дома совместно говорит Валентина

Сегодня супруги — активные участники проекта "Московское долголетие". Уже несколько лет проводят музыкальные занятия для других пенсионеров.