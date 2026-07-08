Буцкая: счастливый брак можно создать и в "серебряном" возрасте В Госдуме отметили пользу программ долголетия для создания новых семей

Москва8 июл Вести.Счастливый брак можно создать в любом возрасте, в том числе и в пожилом, заявила в беседе с NEWS.ru председатель Совета матерей, депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По её словам, в России всё чаще регистрируются союзы между представителями старшего поколения, многие из которых знакомятся благодаря государственным программам активного долголетия.

Идеального возраста для брака не бывает. ... Если они встретили друг друга в "серебряном" возрасте и создали семью, это прекрасно отметила Буцкая

При этом депутат напомнила, что для рождения детей существует оптимальный с точки зрения физиологии период. В связи с этим в России действует программа репродуктивной диспансеризации для мужчин и женщин, а приоритетом государственной политики остаётся поддержка многодетных и многопоколенных семей.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что новые системные меры поддержки семей с детьми войдут в обновлённую народную программу "Единой России". По её словам, в настоящее время совместно с бизнесом, госкорпорациями и Торгово-промышленной палатой разрабатываются новые демографические стандарты, призванные помочь родителям успешно совмещать построение карьеры и воспитание детей.