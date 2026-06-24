Москва24 июнВести.Запрет сожительства вне брака на государственном уровне не обсуждается, сообщила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая ("Единая Россия").
Ни о каких запретах за сожительство вне брака, тем более речи о штрафах совершенно точно не идет. Да, никаких запретительных санкций точно не будетсказала депутат
При этом Буцкая подчеркнула, что сегодня делается все для того, "чтобы у подростков формировались сразу правильные ценностные ориентиры".
Ранее член Общественной палаты РФ Наталья Дмитриевская выступила с инициативой о внедрении демографических критериев в трудовые отношения. Она предложила учитывать семейное положение соискателей при приеме на работу, а также при определении размера заработной платы, условий труда и перспектив карьерного роста.
По мнению Дмитриевской, сожительство вне брака или наличие развода в прошлом должны расцениваться как негативный фактор. Она заявила, что подобный подход будет способствовать укреплению института семьи, стимулированию рождаемости и формированию корпоративной демографической политики.