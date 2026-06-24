В Госдуме заверили, что не намерены вводить штрафы за сожительство вне брака

В России не планируют штрафовать за сожительство вне брака В Госдуме заверили, что не намерены вводить штрафы за сожительство вне брака

Москва24 июн Вести.Запрет сожительства вне брака на государственном уровне не обсуждается, сообщила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

Ни о каких запретах за сожительство вне брака, тем более речи о штрафах совершенно точно не идет. Да, никаких запретительных санкций точно не будет сказала депутат

При этом Буцкая подчеркнула, что сегодня делается все для того, "чтобы у подростков формировались сразу правильные ценностные ориентиры".

Ранее член Общественной палаты РФ Наталья Дмитриевская выступила с инициативой о внедрении демографических критериев в трудовые отношения. Она предложила учитывать семейное положение соискателей при приеме на работу, а также при определении размера заработной платы, условий труда и перспектив карьерного роста.

По мнению Дмитриевской, сожительство вне брака или наличие развода в прошлом должны расцениваться как негативный фактор. Она заявила, что подобный подход будет способствовать укреплению института семьи, стимулированию рождаемости и формированию корпоративной демографической политики.