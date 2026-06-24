Москва24 июн Вести.Сожительство без регистрации брака угрожает национальной безопасности и демографическому здоровью России, заявил замминистра юстиции Вадим Баланин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

Характер семейных отношений в последние десятилетия "претерпел значительные изменения" – все чаще пары живут вместе, не регистрируя брак. При этом число расторжений зарегистрированных браков остается высоким, отметил замминистра.

Такие тенденции можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью нашей страны подчеркнул Баланин

Минюст поддерживает укрепление семейных отношений и противодействие разрушению традиционной идеологии, а также уже в течение двух лет следит за внесением изменений в Семейный кодекс, добавил он.

В августе 2025 года Конституционный суд РФ отказался считать сожительство официальным браком. После гибели гражданского мужа при выполнении задач в зоне спецоперации россиянка не могла получить единовременную выплату. Получив отказы в судах, судах женщина обратилась в КС, который разъяснил, что Семейным кодексом признается брак только в том случае, если он заключен в органах записи актов гражданского состояния.