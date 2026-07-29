Милонов раскритиковал инициативу о выплатах за долгий брак Депутат Милонов раскритиковал инициативу о введении выплат за долгий брак

Москва29 июл Вести.Вопрос о введении выплат за продолжительный брак не обсуждается в Госдуме на серьезном уровне. Об этом Ленте.ru сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

По словам депутата, подобные инициативы могут появляться в рамках предвыборной кампании и использоваться для привлечения внимания, однако реального обсуждения таких мер сейчас нет.

Милонов раскритиковал предложения о выплатах за долгий брак. По его мнению, подобные меры не решают существующих проблем.

Сказать: вы не разведитесь, и через 30 лет мы дадим вам карточку в "Золотое яблоко" на 5 тысяч? Мы же понимаем прекрасно, что это не рассматривается в контексте поддерживающем, а просто в контексте некого символа благодарности, солидарности, просто признательности, что-то типа памятного сувенира, который, кстати, и так в Петербурге вручают сказал депутат

Он подчеркнул, что приоритетом должны стать меры поддержки молодых семей, которые помогут сохранить брак и снизить число разводов.