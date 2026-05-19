Милонов выступил против снижения брачного возраста в России Милонов: снижение возраста вступления в брак нецелесообразно

Москва19 мая Вести.Снижать в России возраст, с наступления которого можно вступать в брак, нецелесообразно. Таким мнением поделился зампредседателя думского комитета по защите семьи Виталий Милонов.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что действующий порог в 18 лет соответствует принципам современного цивилизованного общества и не требует пересмотра.

Я не считаю целесообразным снижать этот возраст. К демографии это не имеет никакого отношения подчеркнул Милонов

По его словам, снижение возраста вступления в брак может "опустить" семьи до "принципов общинного строя".

Ранее с предложением постепенно снижать возраст выступил председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии Юрий Крупнов. Он считает эту инициативу "государственной и общенациональной задачей".