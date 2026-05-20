В Госдуме раскритиковали идею о снижении возраста вступления в брак

Москва20 мая Вести.В Госдуме выступили против инициативы по снижению возрастного порога для официальной регистрации брака в России.

Такую позицию обозначила первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с РИА Новости.

Парламентарий подчеркнула, что законодатели не могут поддержать предложение о снижении возраста вступления в брак, равно как и идею расширения возрастных рамок понятия "молодежь".

Депутат напомнила, что действующее законодательство четко регламентирует данные вопросы: полная дееспособность и право на создание семьи наступают в 18 лет. При этом она указала на наличие механизмов, позволяющих в исключительных случаях и при наличии уважительных причин регистрировать союзы с 16 лет по решению органов местного самоуправления.

По мнению Буцкой, установленных правил достаточно и менять их не стоит.

Ранее с предложением "потихоньку снижать" возраст вступления в брак выступил председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.