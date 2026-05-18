Депутат Боярский: "Единая Россия" против запрета соцсетей для детей до 14 лет

В "Единой России" выступили против запрета соцсетей для детей младше 14 лет Депутат Боярский: "Единая Россия" против запрета соцсетей для детей до 14 лет

Москва18 мая Вести.Партия "Единая Россия" (ЕР) не согласна с идеей ограничить доступ к соцсетям для детей младше 14 лет, заявил депутат фракции ЕР в Госдуме Сергей Боярский.

Депутат отметил, что контроль доступа детей к соцсетям – дело родителей. Он также добавил, что россияне "уже устали от подобных инициатив", и предложил их авторам "заняться чем-то более полезным".

"Единая Россия" против идей запретить доступ пользователям до 14 лет в социальные сети. Нужно сосредоточиться на развитии отечественных платформ, на которых уделяется пристальное внимание борьбе с нежелательным и деструктивным контентом написал Боярский в мессенджере MAX

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов также высказался против единых возрастных ограничений на доступ к соцсетям. По мнению парламентария, именно семья должна определять, будет ли ребенок пользоваться социальными сетями.