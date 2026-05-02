В "Единой России" не поддерживают предложения о запретах в сфере видеоигр

Депутат Боярский: ЕР не поддерживает предложения о запретах в сфере видеоигр В "Единой России" не поддерживают предложения о запретах в сфере видеоигр

Москва2 мая Вести.Партия "Единая Россия" не поддерживают поспешных предложений об ограничениях или запретах на рынке видеоигр, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике, депутат фракции Сергей Боярский.

Единая Россия" не поддерживает поспешных и непродуманных предложений об ограничениях или запретах на рынке видеоигр написал Боярский в "Максе"

По его словам, вопрос о защите детей от деструктивного контента должен решаться с учетом мнения специалистов и профессионального сообщества "без спешки и политического популизма".