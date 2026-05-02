Москва2 маяВести.Партия "Единая Россия" не поддерживают поспешных предложений об ограничениях или запретах на рынке видеоигр, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике, депутат фракции Сергей Боярский.
Единая Россия" не поддерживает поспешных и непродуманных предложений об ограничениях или запретах на рынке видеоигрнаписал Боярский в "Максе"
По его словам, вопрос о защите детей от деструктивного контента должен решаться с учетом мнения специалистов и профессионального сообщества "без спешки и политического популизма".