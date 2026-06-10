Москва10 июнВести.Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский ("Единая Россия") заявил, что зарубежные платформы, соблюдающие российское законодательство, могут рассчитывать на пересмотр решений о блокировке — в качестве примера он привёл игровой онлайн‑сервис Roblox. Об этом парламентарий сказал в видеообращении, опубликованном в его канале в MAX.
Ранее Минцифры сообщило, что компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей, и игра вновь стала доступна на территории России.
Создан, на мой взгляд, очень правильный прецедент, который говорит о том, что любая платформа вне зависимости от национальной принадлежности, которая будет деятельно выполнять законные требования Российской Федерации, может рассчитывать на пересмотр ранее принятых решенийзаявил Боярский
Депутат напомнил, что до блокировки к Roblox "были серьёзные претензии", так как платформа, по его словам, использовалась "педофилами, экстремистами, вербовщиками и прочей нечистью".
И вот платформа провела деятельную работу над ошибками, услышала требования регулятора, гарантируя безопасность своих пользователей, устранила претензии и угрозы и теперь доступна всем желающим. На мой взгляд, от этого выиграла и платформа, и все те, кто любит играть в эту игрузаключил депутат