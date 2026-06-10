Боярский заявил о пересмотре блокировок для платформ, соблюдающих законы РФ Депутат Боярский: платформа Roblox показала, как можно снять ограничения

Москва10 июн Вести.Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский ("Единая Россия") заявил, что зарубежные платформы, соблюдающие российское законодательство, могут рассчитывать на пересмотр решений о блокировке — в качестве примера он привёл игровой онлайн‑сервис Roblox. Об этом парламентарий сказал в видеообращении, опубликованном в его канале в MAX.

Ранее Минцифры сообщило, что компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей, и игра вновь стала доступна на территории России.

Создан, на мой взгляд, очень правильный прецедент, который говорит о том, что любая платформа вне зависимости от национальной принадлежности, которая будет деятельно выполнять законные требования Российской Федерации, может рассчитывать на пересмотр ранее принятых решений заявил Боярский

Депутат напомнил, что до блокировки к Roblox "были серьёзные претензии", так как платформа, по его словам, использовалась "педофилами, экстремистами, вербовщиками и прочей нечистью".