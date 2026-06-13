Эксперт усомнился, что сервисы Meta будут разблокированы в России Эксперт Корнеев оценил условия возвращения цифровых сервисов в РФ

Москва13 июн Вести.Сервисы американской корпорации Meta (признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ) навряд ли будут разблокированы, заявил ИС "Вести" председатель Союза "Цифровой мир" Валерий Корнеев.

По его мнению, вернуть в РФ смогут те сервисы, которые будут соблюдать требования российского законодательства.

Думаю, те, которых допустят обратно, исправятся. Но есть же те, которые работают на иностранную мягкую силу напрямую. И поэтому их, даже если и будут исправляться, все равно не допустят. В первую очередь я имею запрещенную в России корпорацию Meta с ее мессенджерами. Но действительно, например, Telegram, если он согласится с совершенно законными требованиями Российской Федерации, может быть допущен заявил Корнеев

Он подчеркнул, что в РФ предъявляют законные требования к цифровым площадкам.

Причем эти требования поступают не только от России, но звучат и из других стран мира, тех, кто занимается своим суверенитетом. А требования несложные - хранить данные на территории России, не передавать их за границу и откликаться на требования компетентных органов о блокировке мошенничества добавил эксперт

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все зарубежные сервисы могут вернуться на российский рынок в случае выполнения ими требований законодательства страны, что четко показала история с видеоигрой Roblox.