Москва13 июнВести.Сервисы американской корпорации Meta (признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ) навряд ли будут разблокированы, заявил ИС "Вести" председатель Союза "Цифровой мир" Валерий Корнеев.
По его мнению, вернуть в РФ смогут те сервисы, которые будут соблюдать требования российского законодательства.
Думаю, те, которых допустят обратно, исправятся. Но есть же те, которые работают на иностранную мягкую силу напрямую. И поэтому их, даже если и будут исправляться, все равно не допустят. В первую очередь я имею запрещенную в России корпорацию Meta с ее мессенджерами. Но действительно, например, Telegram, если он согласится с совершенно законными требованиями Российской Федерации, может быть допущензаявил Корнеев
Он подчеркнул, что в РФ предъявляют законные требования к цифровым площадкам.
Причем эти требования поступают не только от России, но звучат и из других стран мира, тех, кто занимается своим суверенитетом. А требования несложные - хранить данные на территории России, не передавать их за границу и откликаться на требования компетентных органов о блокировке мошенничествадобавил эксперт
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все зарубежные сервисы могут вернуться на российский рынок в случае выполнения ими требований законодательства страны, что четко показала история с видеоигрой Roblox.