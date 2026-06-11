Песков: Telegram и YouTube могут вернуться в Россию при соблюдении законов

Песков: Telegram и YouTube могут вернуться в Россию при соблюдении законов Песков: Telegram и YouTube могут вернуться в Россию при соблюдении законов

Москва11 июн Вести.Все зарубежные сервисы могут вернуться на российский рынок в случае выполнения ими требований законодательства страны, что четко показала история с видеоигрой Roblox. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос ТАСС о возвращении в РФ мессенджера Telegram, видеохостинга YouTube и сервисов Meta (корпорация признана в РФ экстремистской).

История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов сказал Дмитрий Песков

Доступ к игровой онлайн-платформе был ограничен 3 декабря 2025 года. Роскомнадзор объяснил блокировку платформы массовым распространением материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности.

10 июня в Минцифры РФ подтвердили, что Roblox снова доступна в РФ без ограничений после того, как компания в полном объеме привела свою работу в соответствие с российским законодательством.