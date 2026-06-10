Минцифры подтвердило, что Roblox в России работает без ограничений Минцифры: Roblox разблокировали в России

Москва10 июн Вести.Игровая онлайн-платформа Roblox снова доступна в РФ без ограничений, сообщило Минцифры РФ

Ограничения были сняты после того, как компания-владелец ресурса в полном объеме привела свою работу в соответствие с отечественным законодательством.

Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории России говорится в сообщении Минцифры

Отмечается, что министерство провело прямые консультации с владельцами площадки по вопросам защиты детей. Накануне Минцифры совместно с Роскомнадзором обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие блокировки, получив от руководства Roblox гарантии соблюдения российских законов.

Доступ к платформе был ограничен 3 декабря 2025 года. Роскомнадзор объяснил блокировку платформы массовым распространением материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности. Уже в конце того же месяца компания выразила готовность поэтапно урегулировать свою деятельность.