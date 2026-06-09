Минцифры и РКН выступили с просьбой снять блокировку с Roblox

Минцифры и РКН выступили за разблокировку Roblox Минцифры и РКН выступили с просьбой снять блокировку с Roblox

Москва9 июн Вести.Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с Роскомнадзором направили обращение в правоохранительные органы. Ведомства просят поддержать инициативу по отмене блокировки игровой онлайн-платформы Roblox, которая пользуется большой популярностью у детей. Об этом сообщило министерство.

Как сообщили в пресс-службе Минцифры, решение связано с тем, что компания-владелец платформы предоставила официальные гарантии соблюдения российского законодательства.

В связи с предоставленными компанией Roblox гарантиями ответственного поведения на российском рынке Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в соответствующие правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к этой платформе на территории Российской Федерации говорится в заявлении министерства

В ведомстве уточнили, что в начале июня успешно завершилось согласование с Roblox "необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей".

Доступ к платформе был ограничен 3 декабря 2025 года. Однако уже в конце декабря того же года Roblox обратилась в Роскомнадзор, выразив готовность поэтапно привести свою работу в соответствие с нормами российского законодательства.