Москва13 июн Вести.В России нет полноценной альтернативы игровой онлайн-платформе Roblox. Об этом ИС "Вести" заявил председатель Союза "Цифровой мир" Валерий Корнеев.

Сервис был заблокирован в РФ с декабря прошлого года, однако платформа заработала на территории страны без каких-либо ограничений 10 июня 2026 года после того, как компания-владелец ресурса в полном объеме привела свою работу в соответствие с отечественным законодательством. До этого Минцифры РФ совместно с Роскомнадзором озвучили предложение поддержать снятие ограничений.

Roblox - это не сказать, чтобы совсем недруги, это действительно игровая платформа в основном для детей и подростков. Есть, конечно, много негативного в факторах: на этой платформе очень активно работают и педофилы, и террористы, которые пытаются привлечь детей. Но, с другой стороны, понятно, что когда такие платформы существуют, хорошо бы, если их запрещать, то тогда, когда у есть конкурентная платформа. У нас, например, такой альтернативы, как например, поисковик Яндекс, нет заявил он

Кроме того, добавил эксперт, платформой Roblox активно пользовались разработчики.

Там очень удобная платформа для общения разработчиков игр и многого другого. У нас достаточно большая и достаточно эффективная игровая индустрия в России, и другие разработчики тоже использовали кабинеты Roblox для общения, для обмена файлами добавил он

Ранее о том, что Roblox заработала в России без ограничений, сообщила в своих соцсетях глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.