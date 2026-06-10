Мизулина заявила, что Roblox разблокировали в РФ Мизулина: Roblox начал работать без ограничений

Москва10 июн Вести.Игровая онлайн-платформа Roblox заработала в России без ограничений. Об этом заявила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

Мои подписчики говорят, что Roblox начал работать без ограничений. говорится в публикации

Доступ к Roblox в России был ограничен 3 декабря 2025 года за неудаление материалов, нарушающих законодательство РФ. 9 июня Минцифры и Роскомнадзор направили обращение в правоохранительные органы с просьбой поддержать инициативу по отмене блокировки игровой онлайн-платформы, поскольку компания, которая владеет ей, предоставила официальные гарантии соблюдения российского законодательства.