Москва10 июнВести.Игровая онлайн-платформа Roblox заработала в России без ограничений. Об этом заявила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.
Мои подписчики говорят, что Roblox начал работать без ограничений.говорится в публикации
Доступ к Roblox в России был ограничен 3 декабря 2025 года за неудаление материалов, нарушающих законодательство РФ. 9 июня Минцифры и Роскомнадзор направили обращение в правоохранительные органы с просьбой поддержать инициативу по отмене блокировки игровой онлайн-платформы, поскольку компания, которая владеет ей, предоставила официальные гарантии соблюдения российского законодательства.