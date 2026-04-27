"Единая Россия" добилась доступа к российским онлайн-сервисам за рубежом

ЕР: российские онлайн-сервисы стали доступны за границей "Единая Россия" добилась доступа к российским онлайн-сервисам за рубежом

Москва27 апр Вести.Российские онлайн-сервисы, в том числе государственные порталы, стали доступны пользователям за рубежом благодаря совместной работе партии "Единая Россия" (ЕР) и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сообщается на официальном сайте ЕР.

Речь идет о ключевых российских онлайн-платформах – госпорталах, банках, маркетплейсах и агрегаторах.

Хорошая новость для наших граждан, находящихся за рубежом, – они вновь могут беспрепятственно получать необходимые услуги вне зависимости от своего местоположения. Механизм, позволяющий корректно отличать легальный зарубежный трафик, уже заработал приводятся в заявлении слова главы комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского

Парламентарий подчеркнул, что ограничения доступа к отечественным приложениям, должны остаться в прошлом.

Ранее в Минцифры отмечали, что на портале "Госуслуги" появится возможность пожаловаться на просьбу выключить VPN, когда он не используется.