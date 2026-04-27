Москва27 апрВести.На портале "Госуслуги" появится возможность пожаловаться на просьбу выключить VPN, когда он не используется, сообщили в Минцифры.
Некоторые сервисы предупреждают об установленном VPN-соединении, даже если его нет. В таком случае в Минцифры рекомендуют обратиться в службу поддержки сервиса.
На Госуслугах в ближайшее время появится специальная кнопка, позволяющая пожаловаться на просьбу "Выключить VPN", когда он не используетсяговорится в сообщении ведомства
Большинство российских сервисов ограничивают доступ пользователям с включенным VPN из соображений безопасности – большинство VPN не обеспечивают защиту персональных данных, утверждается в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не запрещено пользоваться VPN и ответственность за это не предусмотрена.