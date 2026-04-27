На "Госуслугах" можно будет пожаловаться на ошибочные просьбы выключить VPN

На "Госуслугах" появится кнопка для жалоб на некорректные просьбы выключить VPN На "Госуслугах" можно будет пожаловаться на ошибочные просьбы выключить VPN

Москва27 апр Вести.На портале "Госуслуги" появится возможность пожаловаться на просьбу выключить VPN, когда он не используется, сообщили в Минцифры.

Некоторые сервисы предупреждают об установленном VPN-соединении, даже если его нет. В таком случае в Минцифры рекомендуют обратиться в службу поддержки сервиса.

На Госуслугах в ближайшее время появится специальная кнопка, позволяющая пожаловаться на просьбу "Выключить VPN", когда он не используется говорится в сообщении ведомства

Большинство российских сервисов ограничивают доступ пользователям с включенным VPN из соображений безопасности – большинство VPN не обеспечивают защиту персональных данных, утверждается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не запрещено пользоваться VPN и ответственность за это не предусмотрена.