Москва27 июл Вести.Дом юмориста Михаила Задорнова в Юрмале снесли новые собственники земли, сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что площадь участка составляла 2,8 тыс. квадратов, в доме было десять комнат - три спальни, две ванные и камин.

В публикации говорится, что после смерти артиста в 2017 году дом достался его первой супруге, которая проживает в Москве и не может ухаживать за недвижимостью. В апреле 2020-го жилье было выставлено на аренду, затем продано.

Новые владельцы запросили у Юрмальской гордумы разрешение на снос здания.

Ранее министр культуры Латвии заявил, что русский язык должен исчезнуть из СМИ.