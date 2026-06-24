SHOT: Стивен Сигал на 50 млн снизил цену на особняк в Подмосковье

SHOT: Стивен Сигал снизил цену на особняк на Рублевке SHOT: Стивен Сигал на 50 млн снизил цену на особняк в Подмосковье

Москва24 июн Вести.Актер Стивен Сигал из-за низкого спроса снизил цену с 700 до 650 миллионов рублей на свой роскошный особняк в Подмосковье, сообщает SHOT.

Участок в 15 соток с двумя домами - основным и гостевым - расположен в элитном коттеджном поселке "Конус" села Усово на знаменитой Рублевке, всего в 10 км от МКАД.

Основной дом площадью 500 квадратных метров вмещает 7 санузлов, 4 спальни, кинотеатр, отдельное помещение для чемоданов и винную комнату. В гостевом доме расположена баня и сауна. Рядом с участком на охраняемой территории находятся пляжи.

74-летний артист снизил цену на свой роскошный дом с участком с ₽700 млн до ₽650 млн. Причина — более чем полгода безуспешных попыток продать недвижимость. сказано в сообщении

Представитель актера утверждает, что, если поторговаться, Сигал готов уступить еще 50 млн рублей.

Как сообщает издание, Стивен объяснил свое желание продать особняк лаконичной фразой: "Время пришло".