Сигал заявил, что выставил дом на продажу ради более просторного жилья

Актер Стивен Сигал продает дом на Рублевке ради улучшения жилищных условий Сигал заявил, что выставил дом на продажу ради более просторного жилья

Москва8 июн Вести.Известный американский актер и спецпредставитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал заявил ТАСС, что продает свой дом на Рублевке ради улучшения жилищных условий.

Я просто увеличиваю размеры жилья сказал актер

Сигал выставил на продажу свой загородный особняк площадью 500 квадратных метров на Рублево-Успенском шоссе в Московской области в январе. В мае директор агентства недвижимости Татьяна Алексеева сообщила, что цена на особняк упала с изначальных 700 до 650 миллионов рублей.