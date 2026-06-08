Москва8 июнВести.Известный американский актер и спецпредставитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал заявил ТАСС, что продает свой дом на Рублевке ради улучшения жилищных условий.
Я просто увеличиваю размеры жильясказал актер
Сигал выставил на продажу свой загородный особняк площадью 500 квадратных метров на Рублево-Успенском шоссе в Московской области в январе. В мае директор агентства недвижимости Татьяна Алексеева сообщила, что цена на особняк упала с изначальных 700 до 650 миллионов рублей.