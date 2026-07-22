Москва22 июл Вести.Российский певец и актёр Алексей Воробьёв продал свою виллу в престижном районе Лос-Анджелеса — Голливудских Холмах — за 1,6 миллиона долларов (около 125 миллионов рублей). Как сообщает Telegram-канал Shot, сумма сделки оказалась на 20% ниже первоначальной цены, которую запрашивали продавцы.

Особняк площадью 237 квадратных метров в испанском стиле артист приобрёл в 2021 году совместно с продюсером Екатериной Гечмен-Вальдек за 1,765 миллиона долларов. Сначала дом успешно сдавали в аренду за 8 тысяч долларов в месяц, однако осенью прошлого года виллу выставили на продажу за 2 миллиона долларов. Из-за отсутствия спроса цену пришлось снизить до 1,6 миллиона, что привело к продаже объекта с дисконтом даже относительно стоимости покупки.

При этом Воробьёв не остался без недвижимости в США: в том же 2021 году он оформил в ипотеку второй дом в этом же районе стоимостью 2,924 миллиона долларов. Весной текущего года певец взял кредит под залог этого жилья, где сейчас и проживает вместе с супругой.