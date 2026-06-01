Москва1 июн Вести.Российский актер Александр Филиппенко после переезда в Литву продал две принадлежавшие ему квартиры в центре Москвы. Информацию разместил SHOT.

Одна жиплощадь – квартира в Богословском переулке площадью 55 квадратных метров, вторая - в Спиридоньевском переулке площадью около 110 квадратов.

Стоимость первой может достигать 55 миллионов рублей, второй - более 100 миллионов рублей говорится в сообщении

Также в настоящее время на продажу выставлен небольшой старый дом площадью около 150 квадратов на 7 сотках земли в Ново-Переделкине. В собственности актера остается комната площадью 10 квадратов в доме возле Патриарших прудов, она не продается.

Артист, открыто поддержавший Украину и участвовавший в финансировании ВСУ, покинул Россию в ноябре 2022 года. В эмиграции он принял участие в чтениях, все вырученные средства с которых пошли на поддержку Украины и ВСУ.