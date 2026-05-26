Москва26 маяВести.Предприниматель Александр Галицкий покинул Россию по голландскому паспорту вскоре после решения суда об изъятии его имущества на общую сумму в 8 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова прокурора в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляции на данное решение.
Уточняется, что территорию России Галицкий покинул в нарушение обеспечительных мер по уголовному делу.
Через два дня он (Александр Галицкий. — Прим. ред.) … использует свой голландский паспорт и уезжает через Белоруссию, покидает странусказал прокурор
В марте Тверской суд Москвы обратил в доход государства имущество Галицкого на общую сумму в 8 млрд рублей из-за того, что бизнесмен поддерживал Вооруженные силы Украины (ВСУ). Также этим решением корпорация "Алмаз кэпитал партнерс", управляющим партнером которой является предприниматель, была признана экстремистской.