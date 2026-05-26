Бизнесмен Галицкий покинул РФ по голландскому паспорту после изъятия имущества

Москва26 мая Вести.Предприниматель Александр Галицкий покинул Россию по голландскому паспорту вскоре после решения суда об изъятии его имущества на общую сумму в 8 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова прокурора в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляции на данное решение.

Уточняется, что территорию России Галицкий покинул в нарушение обеспечительных мер по уголовному делу.

Через два дня он (Александр Галицкий. — Прим. ред.) … использует свой голландский паспорт и уезжает через Белоруссию, покидает страну сказал прокурор

В марте Тверской суд Москвы обратил в доход государства имущество Галицкого на общую сумму в 8 млрд рублей из-за того, что бизнесмен поддерживал Вооруженные силы Украины (ВСУ). Также этим решением корпорация "Алмаз кэпитал партнерс", управляющим партнером которой является предприниматель, была признана экстремистской.