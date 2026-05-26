Москва26 маяВести.Основатель группы "Аквариум" Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) переоформил свою петербургскую квартиру на сына Глеба, который также, как и отец, покинул Россию. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Издание отмечает, что речь идет о трехкомнатной квартире площадью 127 "квадратов", которая оценивается в 36 млн рублей.
Квартира, расположенная на пятом этаже доходного дома 1875 года, была приобретена музыкантом 2018 году.
Основатель группы "Аквариум" уехал из России в феврале 2022 года. За сбор средств на помощь Украине он был признан иноагентом.
Сейчас Гребенщиков живет в Лондоне. По данным Telegram-канала, в марте этого года он получил британское гражданство.
Его сын – диджей Глеб также покинул Россию в 2022 году. Он обосновался в Аргентине, но активно общается с отцом.