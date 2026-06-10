Дом композитора Дробыша в Подмосковье пытаются продать за 16,99 млн долларов Дом Виктора Дробыша в Подмосковье выставили на продажу за 16,99 млн долларов

Москва10 июн Вести.Дом российского композитора Виктора Дробыша на Новой Риге в Подмосковье могут продать до конца 2026 года, заявила директор департамента загородной недвижимости консалтинговой компании NF Group Татьяна Алексеева.

Двухэтажное строение с цокольным этажом общей площадью 2 тысячи квадратных метров расположено в девяти километрах от МКАД. В доме оборудованы семь спальных комнат, спа-зона с бассейном и хаммамом, а также студия звукозаписи.

Земельный участок площадью 41 сотка, на котором находится дом, включает в себя ландшафтный парк, спортивную площадку, гараж на три автомобиля и парковочное пространство еще на шесть машино-мест. Объект был выставлен на продажу в феврале 2024 года за 22 миллиона долларов, впоследствии цена несколько раз снижалась и достигла 16,99 миллиона долларов.

С той ценой, с которой мы сейчас позиционируемся, у нас уже идут фактически еженедельные показы, продолжается переговорный процесс сразу с двумя клиентами. К сделке мы придем в ближайшее время сказала Алексеева

По словам риэлтора, срок экспозиции более двух лет является нормальным для столь дорогостоящего объекта. Изначальная цена была завышена, однако сейчас она приближена к реальной стоимости. Дом продается по причине изменения семейных обстоятельств: дети выросли и переехали, и жилье стало слишком большим для проживания.