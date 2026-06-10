Москва10 июн Вести.Музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил, что народный артист Филипп Киркоров был бы лучшей кандидатурой для представления России на международном конкурсе "Интервидение". Свою позицию он озвучил в интервью и объяснил выбор опытом Киркорова в подготовке конкурсантов и собственных выступлениях на крупных музыкальных площадках.

Нет лучшей кандидатуры, чем народный артист Филипп Киркоров заявил Дробыш

Продюсер отметил, что Киркоров "лучше других разбирается в музыкальных конкурсах", поскольку не только выступал сам, но и готовил к выступлениям других артистов. В качестве примера продюсер напомнил участие Киркорова в "Евровидении" 1995 года и последующую работу с серией именитых исполнителей.

Киркоров действительно имеет опыт участия и продюсерской работы на конкурсах: в 1995 году он выступал на "Евровидении" с песней "Колыбельная вулкану" и занял 17‑е место. Впоследствии он работал с такими артистами, как Сергей Лазарев, Ани Лорак, Дима Билан, а также сотрудничал с Дмитрием Колдуном и Наталией Гордиенко в ролях наставника, автора песен и продюсера.

Среди других возможных кандидатов на "Интервидение" называли разные имена. Народная артистка Лариса Долина предложила рассматривать Александра Воробьёва, Диму Билана и Сергея Лазарева. Блогер Вадим Манукян в качестве вариантов назвал Александра Панайотова, Татьяну Буланову и Ваню Дмитриенко.

"Интервидение" вернулось в 2025 году после долгого перерыва: первый после возрождения конкурс прошёл в Москве, победу на нём одержал вьетнамский певец Дык Фук, а Россию представлял SHAMAN (Ярослав Дронов). Организаторы объявили, что в 2026 году конкурс пройдёт за пределами России — эстафету примет Саудовская Аравия, точные даты пока не названы.