"Выбрали певицу": Киркоров заявил, что помог Болгарии победить на "Евровидении" Киркоров заявил, что привел Болгарию к победе на "Евровидении-2026"

Москва17 мая Вести.Российский эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что внес свою лепту в победу болгарской певицы Dara (настоящее имя Дарина Йотова) на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2026". Такое заявление он сделал на шоу Яны Чуриковой на YouTube-канале.

70-ый конкурс прошел в Вене, финал начался вечером 16 мая. Победителем "Евровидения" впервые стала Болгария. Певица Dara выступила с песней Bangaranga и набрала 516 баллов, 204 из которых получила от членов жюри и еще 312 ей присудили телезрители.

По словам Киркорова, с просьбой поддержать Болгарию к нему обратилось болгарское телевидение. Как следует со слов певца, его команда подключилась к работе. Как выразился артист, для него "грех не встать под флаг" "малой родины – Болгарии".

Согласно этой информации, среди авторов песни Dara – греческий композитор Димитрис Контопулос, который ранее также писал песни для выступления на конкурсе певца Сергея Лазарева.

Мы выбрали певицу, начали готовить ее к национальному болгарскому отбору... У нее (певицы Dara. – Прим. ред.) была одна проблема: не было хита. Голос, внешность, танцует, а хита нет сказал Киркоров

Помимо этого, из рассказа Киркорова следует, что также он договорился со шведским режиссером Фредриком Ридманом, который ставил победные номера для Монса Сельмерлева в 2015 году и для швейцарца Nemo в 2024-м.

Артист рассказал, что он и его команда увидели в исполнительнице потенциал. Киркоров сообщил, что посчитал ее "дивой".

Певец также добавил, что его появление на самом конкурсе могло бы вызвать "нездоровый интерес", и в России, как он считает, его могли бы не так понять.