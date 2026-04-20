Фон дер Ляйен поздравила Радева с победой его партии на выборах в Болгарии

Москва20 апр Вести.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила бывшего президента Болгарии Румена Радева с победой его партии "Прогрессивная Болгария" на парламентских выборах. Соответствующую запись она опубликовала на своей странице в соцсети X.

Она отметила, что Болгария является гордым членом европейской семьи и играет важную роль в решении общих задач.

Я с нетерпением жду совместной работы ради процветания и безопасности Болгарии и Европы написала фон дер Ляйен

Парламентские выборы в стране состоялись 19 апреля. После обработки всех бюллетеней "Прогрессивная Болгария" набрала 44,594% голосов.