Москва20 апрВести.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила бывшего президента Болгарии Румена Радева с победой его партии "Прогрессивная Болгария" на парламентских выборах. Соответствующую запись она опубликовала на своей странице в соцсети X.
Она отметила, что Болгария является гордым членом европейской семьи и играет важную роль в решении общих задач.
Я с нетерпением жду совместной работы ради процветания и безопасности Болгарии и Европынаписала фон дер Ляйен
Парламентские выборы в стране состоялись 19 апреля. После обработки всех бюллетеней "Прогрессивная Болгария" набрала 44,594% голосов.