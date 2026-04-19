Экзитпол: коалиция "Прогрессивная Болгария" побеждает на выборах с 37-38%

Москва19 апр Вести.Коалиция "Прогрессивная Болгария", которую возглавляет экс-президент страны Румен Радев, лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии, набирая более 37% голосов, следует из данных экзитполов, опубликованных телеканалом BTV.

По данным экзитполов, за "Прогрессивную Болгарию" проголосовали 37,5%-38,9% избирателей.

Второе место заняла коалиция партий "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Союза демократических сил (ГЕРБ – СДС)". Свои голоса за них отдали 16,2%-15,4% избирателей.

Тройку лидеров замыкает блок партии "Продолжаем перемены" и коалиции "Демократическая Болгария" (ПП – ДБ) с результатом в 14,3%-13,6% голосов.

Всего в выборах участвовали порядка 47% избирателей. Это около 3,1 млн человек.

Ранее в западных СМИ подчеркивали пророссийский подход Радева, называя его "троянским конем" Москвы.