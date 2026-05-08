Москва8 мая Вести.Парламент Болгарии по итогам внеочередных выборов одобрил кандидатуру Румена Радева на должность главы правительства. Заседание Народного собрания, в ходе которого принималось решение, транслировалось в онлайн-формате.

Лидер победившей на выборах коалиции "Прогрессивная Болгария" заручился поддержкой 124 депутатов. Основной массив голосов в его пользу обеспечили представители политического объединения, которое он возглавляет.

Против назначения выступили 70 парламентариев, представляющих партии "Продолжаем перемены", "Движение за права и свободы", "Возрождение", а также коалицию "Демократическая Болгария". Еще 36 депутатов из блока "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил предпочли воздержаться.

Одновременно был утвержден состав нового кабинета министров. В структуре правительства предусмотрены четыре вице-премьера. Среди ключевых назначений — Галаб Донев, который возглавил финансовое ведомство, Александр Пулев, получивший портфель министра экономики, инвестиций и промышленности, а также Иво Христов и Атанас Пеканов, занявшие посты заместителей председателя правительства.

Министерство внутренних дел возглавил Иван Демерджиев, оборонное ведомство — Димитар Стоянов, а пост главы МИД заняла Велислава Петрова-Чамова.

После утверждения новый премьер и члены его команды принесли официальную присягу перед депутатами Национального собрания.