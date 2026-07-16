Monde: в ЕС следят за Радевым, выступавшим за независимый курс Болгарии

Евросоюз наблюдает за Радевым, выступавшим за независимый курс Болгарии Monde: в ЕС следят за Радевым, выступавшим за независимый курс Болгарии

Москва16 июл Вести.Премьер-министр Болгарии Румен Радев, выражавший стремление сделать курс страны более независимым, находится под наблюдением Евросоюза. Об этом пишет газета Monde со ссылкой на источники в Брюсселе.

Во время предвыборной кампании Радев неоднократно заявлял о своем стремлении поддерживать отношения с Россией без ущерба для курса Болгарии на евроатлантическое сотрудничество​​​.

Сейчас Радев "под наблюдением" сообщает Monde

В публикации говорится, что Болгария отказалась участвовать в "коалиции желающих".

Кроме того, премьер-министр Болгарии заявлял, что София готова применить право вето в отношении 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, если новые ограничения будут вредить интересам страны.

Однако, как уточняет издание, еврочиновники не испытывают серьезной обеспокоенности в отношении Радева, так как София не может позволить себе настоящий разрыв с ЕС.