Москва16 июлВести.Премьер-министр Болгарии Румен Радев, выражавший стремление сделать курс страны более независимым, находится под наблюдением Евросоюза. Об этом пишет газета Monde со ссылкой на источники в Брюсселе.
Во время предвыборной кампании Радев неоднократно заявлял о своем стремлении поддерживать отношения с Россией без ущерба для курса Болгарии на евроатлантическое сотрудничество.
Сейчас Радев "под наблюдением"сообщает Monde
В публикации говорится, что Болгария отказалась участвовать в "коалиции желающих".
Кроме того, премьер-министр Болгарии заявлял, что София готова применить право вето в отношении 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, если новые ограничения будут вредить интересам страны.
Однако, как уточняет издание, еврочиновники не испытывают серьезной обеспокоенности в отношении Радева, так как София не может позволить себе настоящий разрыв с ЕС.