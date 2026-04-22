"Всем кричать в унисон": на Западе узнали о тревоге ЕС из-за выборов в Болгарии JW: ЕС подавляет национальные интересы стран ради антироссийского курса

Москва22 апр Вести.Реакция руководства Европейского союза (ЕС) на итоги недавних парламентских выборов в Болгарии свидетельствуют о стремлении Брюсселя пренебречь и подавить национальные интересы стран – участниц сообщества ради формирования устойчивого антироссийского альянса.

Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

Как может продолжаться превращение ЕС в антироссийский и проукраинский военный альянс с этим новым человеком в Софии (призывающим вернуться к диалогу с РФ лидером партии "Прогрессивная Болгария" Руменом Радевым — прим. ред.)? … Сама формулировка вопроса показывает, чего на самом деле добиваются ЕС … Все должны платить, кричать в унисон и вышагивать, как на плацу. Расхождения с национальными интересами государств отодвинуты на второй план говорится в статье

19 апреля коалиция "Прогрессивная Болгария" во главе с Радевым одержала победу на выборах в парламент страны.

После подведения итогов издание Euractiv написало о тревоге в Брюсселе, связанной с возможными последствиями курса Радева в качестве нового главы болгарского правительства. Среди прочего, евробюрократы обсуждают риск пересмотра Софией вопроса о поставках оружия Украине.

Ранее норвежский политолог Гленн Дизен заявил, что поддержкой конфликта на Украине страны Запада хотят продолжать оправдывать свою русофобию.