Москва20 апрВести.Еврокомиссия (ЕК) хочет взять под контроль всю ситуацию в Евросоюзе, поэтому вмешивается во все процессы, происходящие в государствах-членах ЕС. Об этом депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин рассказал газете "Известия".
По его словам, ЕК хочет, чтоб в странах Евросоюза власть находилась у партий, которые "подчиняются диктату Брюсселя".
Европейская комиссия вмешивается везде и во все. Она хочет держать под контролем ситуацию в каждом государстве-члене ЕСпередает слова парламентария издание
Он подчеркнул, что ЕК указывает на те политические силы, которые считает лояльными.
Накануне экс-президент Болгарии Румен Радев объявил о победе своей партии "Прогрессивная Болгария" на досрочных парламентских выборах в стране. По его словам, ЕС необходимо остановить упадок промышленности, а для этого нужно обеспечить дешевые поставки энергоносителей.