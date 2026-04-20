Евродепутат Волгин: Еврокомиссия вмешивается везде и во все в Евросоюзе Волгин: Еврокомиссия пытается контролировать ситуацию в каждой стране Евросоюза

Москва20 апр Вести.Еврокомиссия (ЕК) хочет взять под контроль всю ситуацию в Евросоюзе, поэтому вмешивается во все процессы, происходящие в государствах-членах ЕС. Об этом депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин рассказал газете "Известия".

По его словам, ЕК хочет, чтоб в странах Евросоюза власть находилась у партий, которые "подчиняются диктату Брюсселя".

Европейская комиссия вмешивается везде и во все. Она хочет держать под контролем ситуацию в каждом государстве-члене ЕС передает слова парламентария издание

Он подчеркнул, что ЕК указывает на те политические силы, которые считает лояльными.

Накануне экс-президент Болгарии Румен Радев объявил о победе своей партии "Прогрессивная Болгария" на досрочных парламентских выборах в стране. По его словам, ЕС необходимо остановить упадок промышленности, а для этого нужно обеспечить дешевые поставки энергоносителей.