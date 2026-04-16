Москва16 апр Вести.Позиция главного кандидата на предстоящих парламентских выборах в Болгарии, бывшего президента страны Румена Радева по Украине настораживает Евросоюз. Об этом говорится в материале Politico.

Авторы публикации уточняют, что политическая повестка Радева "остается весьма туманной".

У Брюсселя есть все основания относиться к нему с настороженностью говорится в статье

Радев, как следует из публикации, уже давно занимает "позицию, близкую к линии Кремля в отношении Украины". Кроме того, экс-президент Болгарии неоднократно давал понять, что хотел бы возобновить импорт нефти РФ.

В Болгарии начиная с 2021 года сменилось семь премьер-министров. Никто из них так и не отработал полный срок.