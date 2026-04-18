Москва18 апр Вести.Издание The Financial Times (FT) со ссылкой на европейских политиков и экспертов выразило обеспокоенность возможной победой экс-президента Болгарии Румена Радева на предстоящих парламентских выборах. По мнению газеты, в случае назначения на пост премьер-министра Радев может стать "троянским конем" Москвы внутри Европейского союза.

Депутат Европарламента Валери Хайер подчеркнула, что пророссийский подход Радева создает риск формирования кабинета министров, лояльного Кремлю в критический для Европы момент. Опасения Брюсселя подкрепляются политическим бэкграундом кандидата: Радев неоднократно критиковал санкционную политику ЕС, воздерживался от резкого осуждения действий РФ на Украине и выступал за возобновление импорта российской нефти.

В Евросоюзе насторожены тем, что Болгария под руководством Радева может заблокировать ключевые инициативы сообщества по поддержке Киева.