Москва20 апрВести.Победа главы партии "Прогрессивная Болгария" Румена Радева на выборах в стране может обернуться большими проблемами для Украины и Евросоюза. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
В статье сказано, что Радев может стать основным голосом скептически настроенных к киевскому режиму сил в западном пространстве после ухода Виктора Орбана с должности премьер-министра Венгрии.
Болгарский политик … готовится занять место Орбана. Это может быть худший кошмар для ЕС. … Это вызывает опасения из-за его … способности подорвать европейское единство в вопросе Украиныговорится в публикации
Telegraph отмечает, что лидер партии "Прогрессивная Болгария" имел бы право наложить вето на оказание помощи Киеву или заблокировать европейские санкции против России.
Он неоднократно выступал против военной помощи Киеву и призывал к мирным переговорам с Россиейуказано в материале
Румен Радев 19 апреля объявил о победе своей партии на досрочных парламентских выборах в стране, назвав ее безоговорочной.
Издание Financial Times выразило обеспокоенность возможной победой Радева. Газета опасается, что в случае назначения на пост премьера он может стать "троянским конем" Москвы внутри Евросоюза.