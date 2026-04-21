Политолог спрогнозировал давление на Радева со стороны ЕС Политолог Кошкин: ЕС будет давить на Радева из-за выделения средств Украине

Москва21 апр Вести.Европейский союз будет оказывать давление на лидера победившей на парламентских выборах в Болгарии партии "Прогрессивная Болгария" Румена Радева ради предоставления финансовой помощи Украине. Такое мнение высказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

В беседе с NEWS.ru политолог отметил, что Радев не сможет игнорировать ангажированность Болгарии под западные векторы развития.

Я больше чем уверен, что он и дальше будет артикулировать свои идеи, только, возможно, уже с определенной степенью изменений. Потому что Евросоюз будет давить и притом - материально... Если будет серьезное противостояние... то приложат все усилия, которые может ЕС, для того чтобы сломить руководство под свое понимание развития сказал Кошкин

Ранее издание Euractiv со ссылкой на источники писало, что члены Европейского парламента опасаются, что поставки вооружений украинской армии могут оказаться под угрозой после парламентских выборов в Болгарии.