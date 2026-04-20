Москва20 апр Вести.Партия "Прогрессивная Болгария", которую возглавляет бывший президент страны Румен Радев, набирает 44,5% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии Болгарии.

Парламентские выборы в стране состоялись 19 апреля. После обработки всех бюллетеней "Прогрессивная Болгария" набрала 44,594% голосов.

Бывший болгарский лидер неоднократно высказывался против поставок военной помощи Киеву. Радев также призывал пересмотреть подход Европы к спецоперации России на Украине и вернуться к дипломатическим методам урегулирования.

Издание The Financial Times со ссылкой на европейских политиков ранее сообщало, что успех Радева на выборах вызывает в Евросоюзе тревогу.

Москва в свою очередь приветствовала заявления Радева, как и других европейских лидеров, призывающих к налаживанию диалога с Россией.