Посол Митрофанова: Радев может наладить связи с РФ по дипломатическим каналам

Москва21 апр Вести.Лидер победившей в парламентских выборах партии "Прогрессивная Болгария" Румен Радев может наладить связь с РФ по дипломатическим каналам. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила посол Российской Федерации в Болгарии Элеонора Митрофанова.

Отвечая на вопрос о возможных первых шагах Радева, дипломат отметила, что новое руководство страны не решится на отклонение от геополитического курса ЕС.

Самое логичное — это наладить, скажем так, нормальные связи по линии дипломатических ведомств или хотя бы с посольством сказала посол

Митрофанова добавила, что Радев также может заняться вопросом обеспечения безопасности в Черном море, что является выгодным для России и Болгарии.

Ранее партия "Прогрессивная Болгария", которую возглавляет бывший президент страны Румен Радев, набрала 44,5% голосов по итогам обработки 100% протоколов.