Москва21 апрВести.Лидер победившей в парламентских выборах партии "Прогрессивная Болгария" Румен Радев может наладить связь с РФ по дипломатическим каналам. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила посол Российской Федерации в Болгарии Элеонора Митрофанова.
Отвечая на вопрос о возможных первых шагах Радева, дипломат отметила, что новое руководство страны не решится на отклонение от геополитического курса ЕС.
Самое логичное — это наладить, скажем так, нормальные связи по линии дипломатических ведомств или хотя бы с посольствомсказала посол
Митрофанова добавила, что Радев также может заняться вопросом обеспечения безопасности в Черном море, что является выгодным для России и Болгарии.
Ранее партия "Прогрессивная Болгария", которую возглавляет бывший президент страны Румен Радев, набрала 44,5% голосов по итогам обработки 100% протоколов.