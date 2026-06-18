Радев: Болгария не допустит санкции против РФ во вред своей экономике

Болгария пригрозила наложить вето на антироссийские санкции ЕС Радев: Болгария не допустит санкции против РФ во вред своей экономике

Москва18 июн Вести.София не поддержит антироссийские санкции, которые навредят экономике Болгарии, в частности, ограничительные меры в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом заявил болгарский премьер-министр Румен Радев по прибытии на саммит ЕС.

Радев уточнил, что страна готова наложить вето на санкции ЕС. Кроме того, Болгария будет требовать выведения патриарха Кирилла из санкционных списков и исключения из них НПЗ компании "Лукойл".

Вопрос о санкциях будет решаться в июле на Совете министров иностранных дел, но мы свою позицию уже заявили, мы не допустим санкций, которые вредят или несут риски для болгарской экономики указал он в беседе с журналистами

Болгарский премьер добавил, что страна преследует собственные национальные интересы.

Ранее глава МИД Болгарии Велислава Петрова-Чамова заявила, что София не согласна с рядом новых антироссийских санкций Евросоюза.