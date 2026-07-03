Радев заявил о готовности наложить вето на новые антироссийские санкции ЕС

Болгария может наложить вето на новый пакет санкций против РФ Радев заявил о готовности наложить вето на новые антироссийские санкции ЕС

Москва3 июл Вести.Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что София готова применить право вето в отношении 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, если новые ограничения будут вредить интересам страны.

Во время выступления в парламенте Болгарии Радев указал, что он отстаивает национальные интересы страны.

Что касается того, готов ли я выступить против 21-го пакета санкций, то не то чтобы я готов – я это сделаю заявил премьер

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас пообещала ввести новые санкции против России после массированного удара возмездия ВС РФ по украинским объектам ВПК и энергетики.