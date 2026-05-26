В Болгарии обсуждают возможность снятия всех санкций с России Депутат Георгиев: в Болгарии обсуждают снятие всех санкций с России

Москва26 мая Вести.В парламенте Болгарии обсуждают возможность снятия всех санкций с России, заявил депутат парламента Болгарии Ангел Георгиев в интервью ТАСС. Георгиев недавно посетил Россию во главе делегации партии "Возрождение".

В распоряжении Болгарии имеются самолеты МиГ-29, которым необходимо заменить двигатели, отметил Георгиев.

В болгарском парламенте есть предложения сделать именно это - снять все санкции с России. Мы предложили следующее: снять санкции на российское топливо, энергетические санкции, санкции на обслуживание этих самолетов. Если бы правительство действительно хотело это сделать, оно уже сделало бы приводит ТАСС слова Георгиева

Между тем первые шаги нового премьер‑министра Болгарии Румена Радева нацелены на укрепление сотрудничества с НАТО, в том числе с Германией. При этом у Радева отсутствует ярко выраженная антироссийская риторика, хотя внешний курс Болгарии не изменился, пояснил Георгиев.

МИД Болгарии придерживается откровенно русофобских взглядов, считает необходимым согласовывать введение санкций против России с США, чтобы нанести Москве ощутимый ущерб.

Так что это абсолютно то же самое, что и при предыдущих правительствах. Это спектакль. Мы видим, что бы ни говорил новый премьер-министр, его действия не отличаются от действий предшественников. Ничего не изменилось. И это больная проблема болгарской политики: многие партии говорят одно, а придя к власти, делают противоположное подчеркнул Георгиев

Радев заявил, что переговоры между Европой и Россией должны начаться как можно скорее.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин допустил, что западные страны могут начать постепенное смягчение ограничительных мер в отношении России уже в текущем году по мере улучшения геополитической обстановки.