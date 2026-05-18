Премьер-министр Болгарии призвал к началу переговоров между Европой и Россией

Москва18 мая Вести.Переговоры между Европой и Россией должны начаться как можно скорее, заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев.

На пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем глава кабмина Болгарии также отметил, что для страны не так важно количество переговорщиков от Европы.

Важно, чтобы Европа добилась баланса между военными, экономическими или дипломатическими инструментами. Пришло время для дипломатии... важно, чтобы эти переговоры начались максимально быстро сказал Радев, слова которого приводит ТАСС

Ранее журналист ИС "Вести" Александр Хабаров отмечал, что в Европе не ведут публичной дискуссии о выборе кандидата в переговорщики с Россией.

Как заявляла экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, вести переговоры с РФ должны те европейские политики, которые находятся у власти и несут ответственность.