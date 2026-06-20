Москва20 июн Вести.Болгария наложила вето на 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил премьер страны Румен Радев, его слова приводит Nova.bg.

Он подчеркнул, что санкции в том числе коснутся энергетического сектора страны в лице совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова. По словам премьера страны, именно Алекперов "вложил значительные ресурсы и усилия в то, чтобы у нас был один из самых современных нефтеперерабатывающих заводов в Европе".

Мы не допустим введения санкций против Вагита Алекперова. Это означало бы выстрелить себе в ногу … Мы просто не поддержим санкции в такой форме. Мы имеем право голоса, и мы им воспользуемся. Местные лидеры меня очень хорошо знают. Они знают, что мои позиции всегда обоснованы и принимаются с уважением сообщил Радев

В том числе недовольство Болгарии связано с намерениями наложить санкции на Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

До этого Радев уже предупреждал, что София не поддержит антироссийские санкции, которые навредят экономике Болгарии.